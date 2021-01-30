Русский
$ 28,19
34,1
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Зірка збірної Росії відправив дочку до психушки

30 січня, 09:00

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

В'ячеслав Малафєєв намагається вилікувати 17-річну Ксенію

Колишній воротар "Зеніту" і збірної Росії В'ячеслав Малафєєв відправив свою 17-річну дочку Ксенію на лікування в реабілітаційну клініку. Раніше Ксюша вже проходила лікування.

Реклама

"Довелося направити на лікування в реабілітаційний центр Ксюшу. Продовжуємо боротися з наслідками неприємної весняної історії.

На жаль, своїми силами у нас не виходить допомогти їй перемогти залежність, тому з нею працюватимуть фахівці. Вірю, що все буде добре. Головне, щоб сама Ксенія зібрала всі сили і почала відповідально ставитися до свого життя", – написав Малафєєв в Instagram.

Нагадаємо, що дівчину підозрювали у наркоторгівлі. Її зловили на продажі декількох пігулок екстазі.

Реклама

Ксенія пішла з дому в 16 років і живе окремо від батька і мачухи. Її мати померла 2011 року.

Її статуси в Instagram дивні: "Схожу з розуму, поки ти ходиш до школи", "Набір психічних розладів", "Я вірю в Бога, але в мені живе демон".

Реклама

В'ячеслав Малафєєв легенда "Зеніту". Він провів за клуб більше 400 матчів. Чотири рази був чемпіоном Росії і вигравав Кубок УЄФА.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Ті, що не народжували, прочитають і перехочуть дітей". Одкровення дружини українського футболістаФутбол
Колишній капітан збірної України поїхав грати в російське село
Колишній капітан збірної України поїхав грати в російське селоЧУ з футболу
У ловеласа Неймара нова
У ловеласа Неймара нова "крихітка": футболіст запав на відому співачкуФутбол
Гравець
Гравець "Динамо" після інсульту заговорив португальськоюФутбол
Ірину Морозюк сфотографували голою в роздягальні. Реакція чоловіка була дивовижною
Ірину Морозюк сфотографували голою в роздягальні. Реакція чоловіка була дивовижноюФутбол
Після розборок із чоловіком Анна Кравець виставила напоказ свої груди
Після розборок із чоловіком Анна Кравець виставила напоказ свої грудиФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти