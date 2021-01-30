Зірка збірної Росії відправив дочку до психушки

Колишній воротар "Зеніту" і збірної Росії В'ячеслав Малафєєв відправив свою 17-річну дочку Ксенію на лікування в реабілітаційну клініку. Раніше Ксюша вже проходила лікування.

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"Довелося направити на лікування в реабілітаційний центр Ксюшу. Продовжуємо боротися з наслідками неприємної весняної історії.

На жаль, своїми силами у нас не виходить допомогти їй перемогти залежність, тому з нею працюватимуть фахівці. Вірю, що все буде добре. Головне, щоб сама Ксенія зібрала всі сили і почала відповідально ставитися до свого життя", – написав Малафєєв в Instagram.

Нагадаємо, що дівчину підозрювали у наркоторгівлі. Її зловили на продажі декількох пігулок екстазі.

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Ксенія пішла з дому в 16 років і живе окремо від батька і мачухи. Її мати померла 2011 року.

Її статуси в Instagram дивні: "Схожу з розуму, поки ти ходиш до школи", "Набір психічних розладів", "Я вірю в Бога, але в мені живе демон".

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В'ячеслав Малафєєв легенда "Зеніту". Він провів за клуб більше 400 матчів. Чотири рази був чемпіоном Росії і вигравав Кубок УЄФА.

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