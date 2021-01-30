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Звезда сборной России отправил дочь в психушку

30 января, 09:00

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Вячеслав Малафеев пытается вылечить 17-летнюю Ксению

Бывший вратарь "Зенита" и сборной России Вячеслав Малафеев отправил свою 17-летнюю дочь Ксению на лечение в реабилитационную клинику. Ранее Ксюша уже проходила лечение.

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"Пришлось направить на лечение в реабилитационный центр Ксюшу. Продолжаем бороться с последствиями неприятной весенней истории.

К сожалению, своими силами у нас не получается помочь ей победить зависимость, поэтому с ней будут работать специалисты. Верю, что все будет хорошо. Главное, чтобы сама Ксения собрала все силы и начала ответственно относиться к своей жизни", – написал Малафеев в Instagram.

Напомним, что девушку подозревали в наркоторговле. Она попалась на продаже нескольких таблеток экстази.

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Ксения ушла из дома в 16 лет и живет отдельно от отца и мачехи. Ее мама погибла в 2011 году.

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Ее статусы в Instagram странные: "Схожу с ума, пока ты ходишь в школу", "Набор психических расстройств", "Я верю в Бога, но во мне живет демон".

Вячеслав Малафеев легенда "Зенита". Он провел за клуб больше 400 матчей. Четырежды был чемпионом России и выигрывал Кубок УЕФА.

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