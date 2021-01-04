Три недели в психушке: дочь легенды футбола сделала громкое признание

17-летняя дочь бывшего вратаря сборной России и "Зенита" Вячеслава Малафеева призналась в соцсетях, что в 2020 году она три недели пролежала в психушке.

Реклама

"Это был самый бесполезный, ненасыщенный, отвратительный год. Три недели пролежала в психушке. И вообще в этом году три раза была в больницах. Это просто самое ужасное место в этом мире. Сил мне в 2021-м. Надеюсь, у меня все получится", – написала Ксения в Instagram.

Напомним, что девушку подозревали в наркоторговле. Она попалась на продаже нескольких таблеток экстази.

Реклама

Ксения ушла из дома в 16 лет и живет отдельно от отца и мачехи. Ее мама погибла в 2011 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Табу на нижнее белье: непослушная словацкая спортсменка начала 2021-й с обнаженки

Ее статусы в Instagram странные: "Схожу с ума, пока ты ходишь в школу", "Набор психических расстройств", "Я верю в Бога, но во мне живет демон".

Реклама

Вячеслав Малафеев легенда "Зенита". Он провел за клуб больше 400 матчей. Четырежды был чемпионом России и выигрывал Кубок УЕФА.

Читайте также:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама