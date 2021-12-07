Зірка Бундесліги виявився шахраєм: змінив вік та видавав себе за іншого

Футболіст німецького Гамбурга Бакері Джатта протягом шести років виступав за підробленими документами і тепер може потрапити до в'язниці

Футболіст Гамбурга Бакері Джатта / Фото: news.in-24.com

Прокуратура Гамбурга звинуватила гамбійського вінгера в порушенні в'їзду до Німеччини, повідомляє Der Spiegel. Футболіст занизив свій вік і змінив ім'я під час в'їзду до країни.

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За даними слідства, влітку 2015 року біженець приїхав до Німеччини без паспорта та посвідки на проживання. Коли його спитали про вік, він сказав тоді, що йому було 17 років. Отже, він потрапив до категорії "неповнолітніх без супроводу дорослих у Німеччині", і йому було дозволено залишитися.

Футболіст представився Бакері Джаттой та висловив бажання отримати громадянство. Насправді ж гравець ще перед переїздом до Німеччини мав досвід виступів в африканських клубах.

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Bakery Daffeh auf dem Teamfoto 36 Lion FC. Na Gut. #hsv pic.twitter.com/HC4MtmROZH - Alex (@Vav4ta) August 6, 2019

Справжнє ім'я африканця Бакері Даффе і він народився 6 листопада 1995 року, а не 6 червня 1998 року. Якщо прокуратура доведе свої звинувачення, то футболіст може опинитися у в'язниці.

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Зазначимо, що проти Джатти вже заводили справу щодо того, що він видав себе за іншу людину. Але у вересні 2019 року прокуратура Гамбурга закрила справу через відсутність доказів.

Додамо, що Бакері Джатта є лідером німецького Гамбурга, який виступає у 2-й Бундеслізі. За даними Transfermarkt, його вартість становить 1,6 млн. євро.

Цього сезону гамбійський вінгер зіграв за свій клуб 18 матчів, у яких забив 2 голи і віддав 3 асисти.