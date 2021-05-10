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Шахраї виманили 1,7 мільйона у паралімпійської чемпіонки в Росії

10 травня, 16:25

Олена Павлова Олена Павлова

Російська легкоатлетка Олена Іванова постраждала від власної довірливості та позбулася великої суми грошей. Поліція вже розпочала розслідування.

Олена Іванова

Олена Іванова / Фото: Instagram

Російська легкоатлетка Олена Іванова, яка на літніх Паралімпійських іграх 2012 року в Лондоні виборола в бігу на короткі дистанції три золоті медалі, стала жертвою шахраїв. Раніше дві легкоатлетки з Росії перед Олімпіадою змінили громадянство.

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Злочинці скористалися довірливістю 33-річної Іванової і вкрали у неї 1,7 млн рублів. Про інцидент повідомляють у телеграм-каналі 112. Однак особистість зловмисників, за інформацією джерела, поки невідома. Також ще з'ясовують деталі події і точну схему крадіжки.

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Зазначимо, що 33-річна Олена Іванова – чемпіонка літніх Паралімпійських ігор 2012 року в Лондоні в бігу на 200 м, 100 м і в естафеті 4х100 м, дворазова чемпіонка та срібна призерка чемпіонату світу IPC з легкої атлетики в Катарі 2015 року, дворазова чемпіонка Європи.

Раніше російська тенісистка рознесла США: "Смердить, брудно – я боюся там нове взуття вбути".

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