Звезда Бундеслиги оказался мошенником: изменил возраст и выдавал себя за другого

Футболист немецкого Гамбурга Бакери Джатта на протяжении шести лет выступал по поддельным документам и теперь может угодить в тюрьму

Футболист Гамбурга Бакери Джатта / Фото: news.in-24.com

Прокуратура Гамбурга предъявила обвинение гамбийскому вингеру в нарушении въезда в Германию, сообщает Der Spiegel. Футболист занизил свой возраст и сменил имя при въезде в страну.

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По данным следствия, летом 2015 года беженец приехал в Германию без паспорта и вида на жительство. Когда его спросили о возрасте, он сказал тогда, что ему было 17 лет. Таким образом, он попал в категорию "несовершеннолетних без сопровождения взрослых в Германии", и ему было разрешено остаться.

Футболист представился Бакери Джаттой и выразил желание получить гражданство. На самом же деле игрок еще перед переездом в Германию имел опыт выступлений в африканских клубах.

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Bakery Daffeh auf dem Teamfoto von 36 Lion FC. Na gut. #hsvpic.twitter.com/HC4MtmROZH — Alex (@Vav4ta) August 6, 2019

Настоящее имя африканца Бакери Даффе и он родился 6 ноября 1995 года, а не 6 июня 1998 года. Если прокуратура докажет свои обвинения, футболист может оказаться в тюрьме.

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Отметим, что против Джатты уже заводили дело на предмет того, что он выдал себя за другого человека. Но в сентябре 2019 года прокуратура Гамбурга закрыла дело из-за отсутствия доказательств.

Добавим, что Бакери Джатта является лидером немецкого Гамбурга, выступающего во 2-й Бундеслиге. По данным Transfermarkt, его стоимость составляет 1,6 млн евро.

В нынешнем сезоне гамбийский вингер сыграл за свой клуб 18 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста.