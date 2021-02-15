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Зірка "Баварії" довів свою дівчину до суїциду – гучна заява моделі Playboy

15 лютого, 08:37

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Касію Ленхардт знайшли мертвою після розставання з футболістом

Тиждень тому 25-річну модель Касію Ленхардт знайшли мертвою в її квартирі в Берліні. Перед цим вона розлучилася з захисником "Баварії" Жером Боатенгом.

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І ось колишня модель Playboy Мелісса Хоу звинуватила Боатенга в доведенні до самогубства Ленхардт. Вона підозрює його в психологічному насильстві.

"Не здивована тим, що поведінка хлопців на зразок Жерома з дівчатами, їх розумом і емоціями призводить до подібного результату. Шокована, що все закінчилося смертю. Жером так довго грав з життями дівчат, що щось подібне мало статися", – сказала Хоу

Мелісса повідомила, що познайомилася з Боатенгом в нічному клубі в Лондоні. І у них були стосунки. Але потім вона побачила інтерв'ю Боатенга в журналі, і у виданні згадали наречену футболіста. "Я подумала: якого біса? Не знала, що він заручений!" – обурилася Мелісса. Тому Хоу перервала спілкування з Жеромом.

"Ми не були знайомі з Касією, але можу зрозуміти, через що вона пройшла – я теж зустрічалася з футболістами, у мене багато подруг з подібним досвідом. Багато з них дають вам зрозуміти, що ти – єдина. І ви вірите їм, а потім виявляєте, що є й інші дівчата. і весь світ рушиться.

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Ми, звичайно, не знаємо всієї історії смерті Касії, і я не хочу звинувачувати когось або виглядати байдужою. Але водночас Жером роками спілкувався з іншими дівчатами. А коли ви граєте з почуттями інших людей, це може погано скінчитися. Це може знищити тебе морально, і не кожен з цим впорається", – сказала Хоу в інтерв'ю The Sun.

Нагадаємо, що у 32-річного Джерома є дочки-близнята від іншої колишньої дівчини Ребеки Сільвер.

Представник берлінської поліції схиляється до самогубства моделі: "В будинку було знайдено людину без ознак життя. Немає жодних доказів участі третіх осіб". Тим часом Боатенга звинувачували у побитті колишньої дівчини.

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