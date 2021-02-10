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Успішну модель знайшли мертвою після розриву з футболістом: у неї залишився маленький син

10 лютого, 14:32

Олена Павлова Олена Павлова

Після розставання брюнетка назвала Боатенга "дияволом" і обіцяла розповісти правду

Тиждень тому захисник мюнхенської "Баварії" Жером Боатенг після тривалих відносин розлучився з моделлю Касіей Ленхардт, а у вівторок поліція знайшла 25-річну красуню мертвої в її квартирі в Берліні. Раніше футболіст "Баварії" розповів, чому ледь не загинув в аварії.

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Як повідомляє Daily Mail, Касія зустрічалася з 32-річним Боатенгом протягом 15 місяців, перш ніж пара оголосила про свій розрив 2 лютого на тлі запеклих звинувачень в шантажі й невірності. Касія назвала Боатенга "дияволом" і заприсяглася, що розповість всю правду про їхні стосунки, щойно вона оговтається від розриву.

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За інформацією Bild, причиною розставання пари могло стати ДТП за участю дівчини. Модель врізалася к вуличний ліхтар, а в її крові знайшли алкоголь.

"Я мав зробити цей крок і підвести риску. Прошу вибачення перед усіма, кому заподіяв біль. Особливо перед своєю колишньою дівчиною Ребеккою. Касія зруйнувала мої стосунки з Ребеккою, вдавшись до шантажу", – зазначив Боатенг.

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У відповідь ефектна модель написала в Instagram, що це не він, а вона розлучилася з ним через брехню футболіста, а також його постійні зради: "Я обов'язково все скажу, але я мушу зібратися з силами. Тому що мене ніколи так не обманювали, не використали і не брехали".

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Новину про смерть Касії підтвердила колега-модель Сара Кулька: "Спочивай з миром. Ти чудова людина. Я сподіваюся, що тепер ти знайдеш мир. І сподіваюся, що правда зараз відкриється. Я знаю, як ти цього хотіла. Я ніколи не забуду тебе, я не знаю нікого, хто міг би сміятися, як ти".

Відзначимо, що Касія здобула популярність завдяки телешоу German's Next Top Model, де вона з'явилася у 2012 році, зайнявши четверте місце в конкурсі. Тепер у неї залишається син Ной, який народився від попереднього партнера, з яким вона розлучилася три роки тому.

Представник берлінської поліції схиляється до самогубства моделі: "У будинку було знайдено людину без ознак життя. Немає ніяких доказів участі третіх осіб". Тим часом Боатенга звинувачували у побитті колишньої дівчини.

Раніше ми повідомляли, що 32-річний Боатенг хоче покинути "Баварію", але його не відпускають. На початку 2020 року неабиякий конфлікт розгорівся на тренуванні мюнхенського клубу між Жеромом і півзахисником Леоном Горецька.

Дивіться також, як "Баварія" виграла Лігу чемпіонів

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