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Звезда "Баварии" довел свою девушку до суицида – громкое заявление модели Playboy

15 февраля, 08:37

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Касию Ленхардт нашли мертвой после расставания с футболистом

Неделю назад 25-летнюю модель Касию Ленхардт нашли мертвой в ее квартире в Берлине. Перед этим она рассталась с защитником "Баварии" Жеромом Боатенгом.

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И вот бывшая модель Playboy Мелисса Хоу обвинила Боатенга в доведении до самоубийства Ленхардт. Она подозревает его в психологическом насилии.

"Не удивлена тому, что поведение парней вроде Жерома с девушками, их разумом и эмоциями приводит к подобному исходу. Шокирована, что все закончилось смертью. Жером так долго играл с жизнями девушек, что нечто подобное должно было произойти", – сказала Хоу

Мелисса сообщила, что познакомилась с Боатенгом в ночном клубе в Лондоне. И у них были отношения. Но затем она увидела интервью Боатенга в журнале, и в издании упомянули невесту футболиста. "Я подумала: какого черта? Не знала, что он помолвлен!" – возмутилась Мелисса. Поэтому Хоу прервала общение с Жеромом.

"Мы не были знакомы с Касей, но могу понять, через что она прошла – я тоже встречалась с футболистами, у меня много подруг с подобным опытом. Многие из них дают вам понять, что ты – единственная. И вы верите им, а потом обнаруживаете, что есть и другие девушки. И весь мир рушится.

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Мы, конечно, не знаем всей истории смерти Каси, и я не хочу обвинять кого-то или выглядеть равнодушной. Но в то же время Жером годами общался с другими девушками. А когда вы играете с чувствами других людей, это может плохо кончиться. Это может уничтожить тебя морально, и не каждый с этим справится", – сказала Хоу в интервью The Sun.

Напомним, что у 32-летнего Джерома есть дочери-близнецы от другой бывшей девушки Ребекки Сильверы.

Представитель берлинской полиции склоняется к самоубийству модели: "В доме был найден человек без признаков жизни. Нет никаких доказательств участия третьих лиц". Тем временем Боатенга обвиняли в избиении бывшей девушки.

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