Знає мову краще за українців! Герой Євро-2020 у захваті від тренера Дніпра-1

Хорват Ігор Йовічевич знає українську мову краще за своїх підопічних / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Герой Євро-2020 Артем Довбик виділив сильні сторони головного тренера команди Дніпро-1. Крім того, що Йовичевіч сильний фахівець у футбольному плані, він чудово володіє українською мовою.

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"Йовічевіч нас дуже вразив у плані того, як він знає українську мову. Думаю, він володіє нею краще за мене.

Він навіть іноді користується якимись приказками, крилатими виразами. Це дуже вражає всіх нас.