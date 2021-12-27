Знає мову краще за українців! Герой Євро-2020 у захваті від тренера Дніпра-1

Хорватський спеціаліст не перший рік працює в українському чемпіонаті, але продовжує дивувати своїх футболістів
Хорват Ігор Йовічевич знає українську мову краще за своїх підопічних / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Герой Євро-2020 Артем Довбик виділив сильні сторони головного тренера команди Дніпро-1. Крім того, що Йовичевіч сильний фахівець у футбольному плані, він чудово володіє українською мовою.
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"Йовічевіч нас дуже вразив у плані того, як він знає українську мову. Думаю, він володіє нею краще за мене.
Він навіть іноді користується якимись приказками, крилатими виразами. Це дуже вражає всіх нас.
Він професіонал. Він дуже ретельно розбирає усі команди, живе на базі.
Йовічевіч повністю залучений до футболу, у голові тільки він. Тому команда показує такий результат. Він нам все правильно доносить, ми це вловлюємо і все виходить", – сказав Довбик в ефірі Youtube-каналу BurBuzz.
Дніпро-1 – Олександрія – 3:1 / Фото: Офіційний сайт СК "Дніпро-1"
Нагадаємо, що на зимові канікули команда Ігоря Йовічевіча пішла на третьому "бронзовому" місці, маючи у своєму активі 40 балів.
А форвард Дніпра-1 Артем Довбик очолює список бомбардирів чемпіонату України з 14-ма голами у 17-ти матчах.
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18
15
2
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49
10
39
47
Забиті
49
Пропущені
10
Різниця
39
Результати останніх матчів:
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18
14
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47
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45
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47
Пропущені
9
Різниця
38
Результати останніх матчів:
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18
13
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35
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Забиті
35
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Різниця
18
Результати останніх матчів:
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4
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11
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37
19
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Забиті
37
Пропущені
19
Різниця
18
Результати останніх матчів:
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5
18
9
6
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30
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18
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12
Результати останніх матчів:
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В
В
6
18
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19
16
3
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Забиті
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16
Різниця
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Результати останніх матчів:
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П
П
В
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18
7
4
7
22
27
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25
Забиті
22
Пропущені
27
Різниця
-5
Результати останніх матчів:
П
Н
В
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8
18
7
3
8
14
23
-9
24
Забиті
14
Пропущені
23
Різниця
-9
Результати останніх матчів:
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В
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9
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Забиті
15
Пропущені
20
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-5
Результати останніх матчів:
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П
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6
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19
Забиті
17
Пропущені
29
Різниця
-12
Результати останніх матчів:
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4
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7
16
21
-5
18
Забиті
16
Пропущені
21
Різниця
-5
Результати останніх матчів:
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Н
В
П
П
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18
4
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-16
17
Забиті
14
Пропущені
30
Різниця
-16
Результати останніх матчів:
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20
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-20
Результати останніх матчів:
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Результати останніх матчів:
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Результати останніх матчів:
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Результати останніх матчів:
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