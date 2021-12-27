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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Знає мову краще за українців! Герой Євро-2020 у захваті від тренера Дніпра-1

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
27 грудня, 16:04
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Хорватський спеціаліст не перший рік працює в українському чемпіонаті, але продовжує дивувати своїх футболістів
Хорват Ігор Йовічевич знає українську мову краще за своїх підопічних
Хорват Ігор Йовічевич знає українську мову краще за своїх підопічних / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Герой Євро-2020 Артем Довбик виділив сильні сторони головного тренера команди Дніпро-1. Крім того, що Йовичевіч сильний фахівець у футбольному плані, він чудово володіє українською мовою.

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"Йовічевіч нас дуже вразив у плані того, як він знає українську мову. Думаю, він володіє нею краще за мене.

Він навіть іноді користується якимись приказками, крилатими виразами. Це дуже вражає всіх нас.

Він професіонал. Він дуже ретельно розбирає усі команди, живе на базі.

Йовічевіч повністю залучений до футболу, у голові тільки він. Тому команда показує такий результат. Він нам все правильно доносить, ми це вловлюємо і все виходить", – сказав Довбик в ефірі Youtube-каналу BurBuzz.

Дніпро-1 – Олександрія – 3:1
Дніпро-1 – Олександрія – 3:1 / Фото: Офіційний сайт СК "Дніпро-1"

Нагадаємо, що на зимові канікули команда Ігоря Йовічевіча пішла на третьому "бронзовому" місці, маючи у своєму активі 40 балів.

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А форвард Дніпра-1 Артем Довбик очолює список бомбардирів чемпіонату України з 14-ма голами у 17-ти матчах.

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Шахтар Шахтар Шах
18
15
2
1
49
10
39
47
Забиті 49
Пропущені 10
Різниця 39
Результати останніх матчів: В В В В В
2
Динамо Динамо Дин
18
14
3
1
47
9
38
45
Забиті 47
Пропущені 9
Різниця 38
Результати останніх матчів: Н В В В П
3
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
18
13
1
4
35
17
18
40
Забиті 35
Пропущені 17
Різниця 18
Результати останніх матчів: В В В В В
4
Зоря Зоря Зор
18
11
3
4
37
19
18
36
Забиті 37
Пропущені 19
Різниця 18
Результати останніх матчів: Н В В П В
5
Ворскла Ворскла Вор
18
9
6
3
30
18
12
33
Забиті 30
Пропущені 18
Різниця 12
Результати останніх матчів: Н Н П В В
6
Олександрія Олександрія Оле
18
7
5
6
19
16
3
26
Забиті 19
Пропущені 16
Різниця 3
Результати останніх матчів: П В П П В
7
Десна Десна Дес
18
7
4
7
22
27
-5
25
Забиті 22
Пропущені 27
Різниця -5
Результати останніх матчів: П Н В П В
8
Колос Колос Кол
18
7
3
8
14
23
-9
24
Забиті 14
Пропущені 23
Різниця -9
Результати останніх матчів: В В В Н В
9
Верес Верес Вер
18
6
5
7
15
20
-5
23
Забиті 15
Пропущені 20
Різниця -5
Результати останніх матчів: Н П П В П
10
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
18
6
1
11
17
29
-12
19
Забиті 17
Пропущені 29
Різниця -12
Результати останніх матчів: П П П П П
11
Рух Рух Рух
17
4
6
7
16
21
-5
18
Забиті 16
Пропущені 21
Різниця -5
Результати останніх матчів: Н Н В П П
12
Львів Львів Льв
18
4
5
9
14
30
-16
17
Забиті 14
Пропущені 30
Різниця -16
Результати останніх матчів: Н П В В П
13
Чорноморець Чорноморець Чор
18
3
5
10
20
40
-20
14
Забиті 20
Пропущені 40
Різниця -20
Результати останніх матчів: В П П П В
14
Інгулець Інгулець Інг
17
3
4
10
13
28
-15
13
Забиті 13
Пропущені 28
Різниця -15
Результати останніх матчів: В П П Н П
15
Минай Минай Мин
18
1
7
10
12
30
-18
10
Забиті 12
Пропущені 30
Різниця -18
Результати останніх матчів: П П П Н Н
16
Маріуполь Маріуполь Мар
18
2
2
14
21
44
-23
8
Забиті 21
Пропущені 44
Різниця -23
Результати останніх матчів: П Н П П В

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6.80

4.50

1.47

Лестер

Завтра

22:00

Ліверпуль

7.10

5.50

1.40

Челсі

29 груд

21:30

Брайтон

1.41

4.50

9.30
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Кубок світу. Чоловіки
1
Емільєн Жаклен Емільєн Жаклен
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2
Кантен Фійон-Майє Кантен Фійон-Майє
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3
Ветле Шостад Крістіансен Ветле Шостад Крістіансен
347
4
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Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
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