Знает язык лучше украинцев! Герой Евро-2020 в восторге от тренера Днепра-1

Хорват Игорь Йовичевич знает украинский язык лучше своих подопечных / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Герой Евро-2020 Артем Довбик выделил сильные стороны главного тренера команды Днепр-1. Кроме того, что Йовичевич сильнейший специалист футбольном плане, он прекрасно владеет украинским языком.

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"Йовичевич нас очень впечатлил в плане того, как он знает украинский язык. Думаю, он владеет им лучше меня.

Он даже иногда пользуется какими-то поговорками, крылатыми выражениями. Это очень впечатляет всех нас.