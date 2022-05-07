Зінченко на крок ближче до чемпіонства. Ліверпуль втрачає очки, проте очолює таблицю

Після найважчого матчу та супер-камбека у півфіналі Ліги чемпіонів , Ліверпуль не зміг обіграти у домашньому поєдинку чемпіонату Англії Тоттенгем.
Рахунок у матчі після перерви відкрив найкращий бомбардир лондонців у АПЛ Сон Хин Мін . Все для гола корейця зробив Гаррі Кейн, який обхитрив увесь захист і замість удару віддав пас на Сессеньона, який зробив гольову передачу на Сон Хин Міна.
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Ліверпулю допоміг відігратися рикошет. Луїс Діас наважився на удар з-за меж штрафного майданчика і завдяки торканню гравця Тоттенхема м'яч полетів точно в кут воріт. Але більше обидва клуби забити не змогли.
Підсумковий рахунок 1:1 дозволив Ліверпуль здобути лише одне очко. При цьому мерсисайдці зрівнялися за очками у таблиці з Манчестер Сіті вийшли на перше місце за додатковими показниками. Але при цьому команда українця Олександра Зінченка має гру у запасі.
У боротьбі за Лігу чемпіонів наступного сезону залишається і Тоттенгем після цього результату.
А от Кріштіану Роналду та Манчестер Юнайтед вже попрощалися із шансами на найпрестижніший євротурнір.