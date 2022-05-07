Зинченко на шаг ближе к чемпионству. Ливерпуль теряет очки, но возглавляет таблицу

Ливерпуль сыграл вничью в домашнем матче против Тоттенхема. Несмотря на это подопечные Юргена Клоппа на первом месте

Ливерпуль теряет очки с Тоттенхэмом. Зинченко увеличивает шансы на чемпионство / Фото: Коллаж: Сегодня, premierleague

После тяжелейшего матча и супер-камбэка в полуфинале Лиги чемпионов, Ливерпуль не смог обыграть в домашнем поединке чемпионата Англии Тоттенхэм.

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Счет в матче после перерыва открыл лучший бомбардир лондонцев в АПЛ Сон Хын Мин. Все для гола корейца сделал Гарри Кейн, который обхитрил всю защиту и вместо удара отдал пас на Сессеньона, который в касание сделал голевую передачу на Сон Хын Мина.

Ливерпуль помог отыграться рикошет. Луис Диас решился на удар из-за пределов штрафной площадки и благодаря касанию игрока Тоттенхэма мяч полетел точно в угол ворот. Но больше оба клуба забить не смогли.

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Итоговой счет 1:1 позволил Ливерпуль добыть лишь одно очко. При этом мерсисайдцы сравнялись по очкам в таблице с Манчестер Сити вышли на первое место за дополнительными показателями. Но при этом команда украинца Александра Зинченко имеет игру в запасе.

В борьбе за Лигу чемпионов следующего сезона остается и Тоттенхэм после данного результата.

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А вот Криштиану Роналду и Манчестер Юнайтед уже попрощались с шансами на самый престижный евротурнир.