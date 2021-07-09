Зідан вдарив Матерацці у фіналі чемпіонату світу. Виповнилося 15 років скандальному епізоду

Тоді французький футболіст отримав червону картку за реакцію на грубі слова італійця, про що потім дуже шкодував, але прийняв вибачення суперника

/ Фото: ESPN

9 червня – річниця одного з найбільш незвичайних моментів в історії світових форумів. У фінальному поєдинку чемпіонату світу 2006 року, який пройшов в Берліні, капітан збірної Франції Зінедін Зідан в додатковий час буцнув Марко Матерацці. На 110-й хвилині рефері вилучив зіркового футболіста в його останньому матчі в кар'єрі. пізніше Матерацці зізнався, що сказав Зідану у фіналі ЧС-2006.

Нагадаємо, в тій грі Зізу відкрив рахунок з пенальті на сьомій хвилині, а на 19-й Марко його зрівняв. В овертаймі обійшлося без голів, але всім запам'ятався епізод з конфліктом Зідана і Матерацці.

Ніхто точно не скаже, надав він вплив на підсумковий результат, але в серії пенальті Італія виграла титул. На YouTube-каналі ФІФА навіть зробили спеціальний ролик про той інцидент.

Коли пристрасті вщухли, Матерацці знайшов Зідана і примирився з ним. Він спробував пояснити свою поведінку, коли образив сестру француза. В результаті Зінедін відповів рукостисканням італійцеві. А в інтерв'ю визнавав, що повівся неправильно.

Читайте також: Італія завжди била англійців на великих турнірах, а Пірло навіть знущався.

Пізніше, як відомо, француз став прекрасним тренером Реала, вигравав з ним багато трофеїв. Його опонент у 2014-2017 роках працював наставником в Індії і навіть привів Ченнаїн до звання чемпіона країни. Матерацці одружений, має трьох дітей. Зараз інколи виступає футбольним експертом.