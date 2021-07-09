Зидан ударил Матерацци в финале чемпионата мира. Исполнилось 15 лет скандальному эпизоду

Тогда французский футболист получил красную карточку за реакцию на грубые слова итальянца, о чем потом очень сожалел, но принял извинения соперника

Зидан ударил Матерацци на ЧМ-2006 / Фото: ESPN

9 июня – годовщина одного из самых необычных моментов в истории мировых форумов. В финальном поединке чемпионата мира 2006 года, который прошел в Берлине, капитан сборной Франции Зинедин Зидан в дополнительное время боднул Марко Матерацци головой. На 110-й минуте рефери удалил звездного футболиста в его последнем матче в карьере. Позже Матерацци признался, что сказал Зидану в финале ЧМ-2006.

Напомним, в той игре Зизу открыл счет с пенальти на седьмой минуте, а на 19-й Марко его сравнял. В овертайме обошлось без голов, но всем запомнился эпизод с конфликтом Зидана и Матерацци.

Никто точно не скажет, оказал ли он влияние на итоговый результат, но в серии пенальти Италия выиграла титул. На YouTube-канале ФИФА даже сделали специальный ролик о том инциденте.

Когда страсти утихли, Матерацци нашел Зидана и примирился с ним. Он попытался объяснить свое поведение, когда оскорбил сестру француза. В итоге Зинедин ответил рукопожатием итальянцу. А в интервью признавал, что повел себя неправильно.

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Позже, как известно, француз стал прекрасным тренером Реала, выигрывав с ним много трофеев. Его оппонент в 2014-2017 годах работал наставником в Индии и даже привел Ченнайин к званию чемпиона страны. Матерацци женат, имеет троих детей. Сейчас порой выступает футбольным экспертом.