Жеребкування ЧС-2022: коли початок і де дивитися

Сьогодні відбудеться одна з ключових подій світового футболу цього року. Жеребкування фінальної стадії чемпіонату світу.
Коли початок. Сама процедура пройде у Виставковому центрі Дохи. Початок – о 19:00 за київським часом.
Де дивитись. Наш сайт проведе пряму онлайн-трансляцію жеребкування ЧС-2022.
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Хто бере участь. На даний момент відомі 29 із 32 збірних, які поїдуть на мундіаль. Ми давали кошики напередодні жеребкування.
Що буде із Україною. Через війну стиковий матч Шотландія – Україна перенесено з березня на червень. Переможець цього протистояння зіграє з Уельсом за путівку до Катару-2022.
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Коли чемпіонат світу. Світова першість вперше відбудеться в осінньо-зимовий період – з 21 листопада по 18 грудня. Матчі мундіалю приймуть 8 стадіонів у п'яти катарських містах – Доха (чотири стадіони), Аль-Хор, Аль-Вакра, Аль-Райан та Лусаїл.