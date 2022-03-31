Жеребкування ЧС-2022: в який кошик потрапить Україна

Сьогодні стали відомі ще дві збірні, що пробилися на чемпіонат світу до Катару. Це команди США та Мексики.
Таким чином, вже 29 збірних (із 32) вийшли на мундіаль.
Хто ще може поїхати на ЧС-2022
Насамперед – це Україна. Наша команда у червні зіграє стиковий матч проти Шотландії. Якщо переможе, доведеться ще виграти і у Уельса.
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Крім того, у червні відбудуться ще міжконтинентальні стики.
В азіатській зоні зустрінуться ОАЕ і Австралія. Переможець цієї пари зіграє проти Перу.
Ще одну путівку розіграють Коста-Ріка та Нова Зеландія.
Але у ФІФА вирішили не чекати всіх учасників і жеребкування провести заздалегідь. 1 квітня.
Кошики перед жеребкуванням ЧС-2022
Перший
- Катар
- Бразилія
- Бельгія
- Франція
- Аргентина
- Англія
- Іспанія
- Португалія
Другий
- Нідерланди
- Данія
- Мексика
- Німеччина
- США
- Уругвай
- Швейцарія
- Хорватія
Третій
- Сенегал
- Іран
- Японія
- Марокко
- Сербія
- Польща
- Корея
- Туніс
Четвертий
- Канада
- Камерун
- Еквадор
- Саудівська Аравія
- Гана
- Уельс/Шотландія – Україна
- Перу/Австралія – ОАЕ
- Коста-Ріка – Нова Зеландія
Чемпіонат світу пройде у Катарі з 21 листопада до 18 грудня.
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