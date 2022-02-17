Дружина українського футболіста оскандалилася через заклик дружити з росіянами

Дружина футболіста італійської Аталанти та збірної України Руслана Маліновського Роксана потрапила у скандал після публікації в соцмережах, де вона висловила свій погляд на конфлікт між Україною та РФ

Роксана Маліновська потрапила в скандал через сторіс в Instagram / Фото: Instagram, Колаж: Сьогодні

У День єдності Роксана опублікувала у сторіс Instagram із закликом до росіян не вважати українців ворогами.

Читайте також: Дружина футболіста Маліновського відкриває ательє під Міланом: "Відчуваю себе місцевою"

Реклама

"Friend. Прошу підтримки та репоста, щоб не забивали голову молоді, пропагандою. Якщо кожен викладе собі у сторіс 2 дружні руки, то до когось точно дійде, що Україна нам не вороги, а брати!" Для багатьох це просто красива фотографія у сторіс, а для багатьох це життя… всі ми люди, і абсолютно не важливо, хто якої національності та з якої країни. За Мир у всьому світі", – йдеться в оригінальній публікації російського блогера.

Через короткий час дівчині посипалися коментарі від підписників, один із них Роксана опублікувала у сторіс, додавши свій коментар.

"Віджатий Крим і Донбас. 15 тисяч убитих за роки війни українців. Величезна кількість сиріт. 200 тисяч біля кордонів, блокування наших кораблів тощо. Але це лише "пропаганда"! Так???" – написали Маліновській.

"Чому ви такі впевнені, що не було інакше. Правду вам все одно ніхто не скаже. Але війна, на жаль, вигідна багатьом. Але люди тут ні до чого мають бути. Це влада, а не народ", – відповіла Роксана, а потім видалила сторіс.

Трохи згодом дівчина спробувала пояснити свій вчинок.

Реклама

"Метою моїх слів було те, що війну не ведуть прості люди, а не заперечення війни як такої. Я теж не можу потрапити до себе додому вже багато років і моя сім'я теж постраждала. І зрозуміло, чому. І я знаю, що наша країна воює з Росією і що відбувається на Донбасі. Не треба перекручувати, якщо не вистачає розуму зрозуміти мої думки. Усім миранчук та добра. І так, я хочу, щоб Крим був українським. Невже хтось думає інакше…" – в останньому абзаці вона, мабуть, помилилася, написавши замість мир миранчук.

Це прізвище російського одноклубника Маліновського по Аталанті Олексія Миранчука. Ймовірно, спрацювала автозаміна тексту в телефоні, слово "миранчук" вона пише частіше, ніж слово "мир".

Тим часом її чоловік Руслан Маліновський отримав нагороду за шедевр. Півзахисник Аталанти став героєм матчу із Ювентусом.