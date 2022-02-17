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Жена украинского футболиста оскандалилась из-за призыва дружить с россиянами

Павел Василенко Павел Василенко Редактор Спорт Сегодня
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МаленькийСреднийБольшой
17 февраля, 17:56
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Жена футболиста итальянской Аталанты и сборной Украины Руслана Малиновскго Роксана угодила в скандал после публикации в соцсетях, где она высказала свою точку зрения на конфликт между Украиной и РФ
Роксана Малиновская попала в скандал из-за сторис в Instagram
Роксана Малиновская попала в скандал из-за сторис в Instagram / Фото: Instagram, Коллаж: Сегодня

В День единства Роксана опубликовала в сторис Instagram с призывом к россиянам не считать украинцев врагами.

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"Friend. Прошу поддержки и репоста, чтоб не забивали голову молодежи, пропагандой. Если каждый выложит себе в сторис эти 2 дружественные руки, то до кого-нибудь точно дойдет, что Украина нам не враги, а братья!

Для многих это просто красивая фотография в сторис, а для многих это жизнь… все мы люди, и абсолютно не важно кто какой национальности и из какой страны. За Мир во Всем Мире", – говорится в оригинальной публикации российского блогера.

Спустя короткое время девушке посыпались комментарии от подписчиков, один из них Роксана опубликовала в сторис, добавив свой комментарий.

"Отжатый Крым и Донбасс. 15 тысяч убитых за годы войны украинцев. Огромное количество сирот. 200 тысяч возле границ, блокирование наших кораблей и т.д. Но это всег лишь "пропаганда"! Да???" – написали Малиновской.

"Почему вы так уверены, что не было иначе. Правду вам все равно никто не скажет. Но война, увы, выгодна многим. Но люди здесь не при чем должны быть. Это власть, а не народ", – ответила Роксана, а затем удалила сторис.

Немного позже девушка попыталась объяснить свой поступок.

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"Целью моих слов было то, что войну не ведут простые люди, а не отрицание войны как таковой. Я тоже не могу попасть к себе домой уже много лет и моя семья тоже пострадала. И понятно, по какой причине.

И я в курсе, что наша страна воюет с Россией и что происходит на Донбассе. Не нужно перекручивать, если не хватает ума понять мои мысли.

Всем миранчук и добра. И да, я хочу, чтобы Крым был украинским. Неужели кто-то думает иначе…" – в последнем абзаце она, вероятно ошиблась, написав вместо мир миранчук.

Это фамилия российского одноклубника Малиновского по Аталанте Алексея Миранчука. Вероятно, сработала автозамена текста в телефоне, слово "миранчук" она пишет чаще, чем слово "мир".

Тем временем ее супруг Руслан Малиновский получил награду за шедевр. Полузащитник Аталанты стал героем матча с Ювентусом.

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