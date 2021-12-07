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Дружина Алієва: "Колишній чоловік грав у казино, бухав і постійно знімав дівчат"

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
7 грудня, 13:45
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Тетяна Алієва розповіла про причини розлучення з екс-футболістом київського Динамо Романом Максимюком
Тетяна Алієва різко відповіла Роману Максимюку
Тетяна Алієва різко відповіла Роману Максимюку / Фото: Колаж: Сьогодні

У недавньому своєму інтерв'ю Роман Максимюк звинуватив свою екс-дружину в тому, що вона позбавили його батьківських прав під час виступів у Казахстані. Свою версію подій представила Тетяна Алієва.

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- Я не хочу опускатися до його рівня. У мене є документи, де він власноруч написав у нотаріуса, що відмовляється від дитини. Він це зробив, щоб не платити аліменти. Йому було байдуже, в яких умовах живе його син. Нехай сходить полікуватись перед тим, як інтерв'ю давати. Це ще раз доводить, як він опустився.

Також він там казав, що до суду я приїхала із чотирма адвокатами та охороною. Це не правда. У нас тоді не було грошей на це. Він грав у казино, бухав і постійно знімав дівчат.

Чому ви подали на розлучення?

- Через те що він продовжував грати в казино, бухав і постійно знімав дівчат. З мене іржав весь Дніпропетровськ. Я навіть у кафе нормально не могла вийти, мені відразу починали розповідати про його пригоди. Потім я забрала дитину, поїхала до Києва та подала на розлучення.

- Максимюк намагався вас утримати?

- Для мене це була вже точка неповернення. До цього я кілька разів подавала заяви на розлучення, але він мене умовляв забрати, і ми мирилися. Думала, що дитині потрібний тато. Але краще бути без такого батька, котрий згодом продав свого сина за аліменти", – сказала Алієва в інтерв'ю FanDay.

Нещодавно ми повідомляли, що відомий футболіст Роман Максимюк зараз працює вантажником у супермаркеті і обурюється чому публічним людям не можна працювати у Росії.

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Дніпро-1
17
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37
4
Зоря
17
36:18
35
5
Ворскла
17
29:17
32
6
Олександрія
17
18:14
26
7
Десна
17
21:25
25
8
Верес
17
14:19
22
9
Колос
17
12:22
21
10
Металіст 1925
17
16:27
19
11
Рух
16
15:20
17
12
Львів
17
13:29
16
13
Чорноморець
17
18:39
11
14
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