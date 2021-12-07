Дружина Алієва: "Колишній чоловік грав у казино, бухав і постійно знімав дівчат"

У недавньому своєму інтерв'ю Роман Максимюк звинуватив свою екс-дружину в тому, що вона позбавили його батьківських прав під час виступів у Казахстані. Свою версію подій представила Тетяна Алієва.

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- Я не хочу опускатися до його рівня. У мене є документи, де він власноруч написав у нотаріуса, що відмовляється від дитини. Він це зробив, щоб не платити аліменти. Йому було байдуже, в яких умовах живе його син. Нехай сходить полікуватись перед тим, як інтерв'ю давати. Це ще раз доводить, як він опустився.

Також він там казав, що до суду я приїхала із чотирма адвокатами та охороною. Це не правда. У нас тоді не було грошей на це. Він грав у казино, бухав і постійно знімав дівчат.