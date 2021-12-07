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Жена Алиева: "Бывший муж играл в казино, бухал и постоянно снимал телок"

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
7 декабря, 13:45
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Татьяна Алиева рассказала о причинах расставания с экс-футболистом киевского Динамо Романом Максимюком
Татьяна Алиева резко ответила Роману Максимюку
Татьяна Алиева резко ответила Роману Максимюку / Фото: Коллаж: Сегодня

В недавнем своем интервью Роман Максимюк обвинил свою экс-супругу в том, что она лишили его родительских прав, во время выступлений в Казахстане. Свою версию событий представила Татьяна Алиева.

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- Я не хочу опускаться до его уровня. У меня есть документы, где он собственноручно написал у нотариуса, что отказывается от ребенка. Он это сделал, чтобы не платить алименты. Ему было все равно, в каких условиях живет его сын. Пусть сходит полечится перед тем, как интервью давать. Это еще раз доказывает, какой он низкий.

Также он там говорил, что в суд я приехала с четырьмя адвокатами и охраной. Это неправда. У нас тогда не было денег на это. Он играл в казино, бухал и постоянно снимал телок.

По какой причине вы подали на развод?

- Из-за того, что он продолжал играть в казино, бухал и постоянно снимал телок. С меня ржал весь Днепропетровск. Я даже в кафе нормально не могла выйти, мне сразу начинали рассказывать о его похождениях. Потом я забрала ребенка, уехала в Киев и подала на развод.

- Максимюк пытался вас удержать?

- Для меня это была уже точка невозврата. До этого я пару раз подавала заявления на развод, но он меня уговаривал забрать, и мы мирились. Думала, что ребенку нужен папа. Но лучше быть без такого отца, который впоследствии продал своего сына за алименты", – сказала Алиева в интервью FanDay.

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Недавно мы сообщали, что известный футболист Роман Максимюк сейчас работает грузчиком в супермаркете и возмущается почему публичным людям нельзя работать в России.

Лобановский пригласил Максимюка из Зенита в Динамо
Лобановский пригласил Максимюка из Зенита в Динамо

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