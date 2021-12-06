Працює вантажником у супермаркеті: гравець команди Лобановського мріє повернутися у футбол

Роман Максимюк розповів про складне життя і обурився, чому публічним людям не можна зараз працювати в Росії

Лобановський запросив Максимюка із Зеніта в Динамо

Роман Максимюк розпочинав свою кар'єру в івано-франківському Прикарпатті. А потім доріс до київського "Динамо", куди його запросив Валерій Лобановський. Були у його кар'єрі Зеніт, Дніпро, збірна України.

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Зараз екс-футболіст переживає не найкращий період у своєму житті.

"Я зараз працюю вантажником в одному із супермаркетів Луцька. Ось таке у мене склалося життя. У мене є тренерська ліцензія і я хотів би повернутися у футбол. От скажіть мені, чому наші заробітчани пачками їздять на роботу до Росії? Вони не публічні, їм можна, а якщо людина публічна, то одразу ж кажуть, що це неправильно. Я не розумію цього. Я дуже хочу повернутись у футбол. Якби пропозиція з Росії надійшла, то я не знаю, що зробив би", – сказав Максимюк в інтерв'ю FanDay.

Нагадаємо, що збірна України пробилася у стикові матчі ЧС-2022.