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Працює вантажником у супермаркеті: гравець команди Лобановського мріє повернутися у футбол

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
6 грудня, 13:45
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Роман Максимюк розповів про складне життя і обурився, чому публічним людям не можна зараз працювати в Росії
Лобановський запросив Максимюка із Зеніта в Динамо
Лобановський запросив Максимюка із Зеніта в Динамо

Роман Максимюк розпочинав свою кар'єру в івано-франківському Прикарпатті. А потім доріс до київського "Динамо", куди його запросив Валерій Лобановський. Були у його кар'єрі Зеніт, Дніпро, збірна України.

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Зараз екс-футболіст переживає не найкращий період у своєму житті.

"Я зараз працюю вантажником в одному із супермаркетів Луцька. Ось таке у мене склалося життя. У мене є тренерська ліцензія і я хотів би повернутися у футбол.

От скажіть мені, чому наші заробітчани пачками їздять на роботу до Росії? Вони не публічні, їм можна, а якщо людина публічна, то одразу ж кажуть, що це неправильно. Я не розумію цього.

Я дуже хочу повернутись у футбол. Якби пропозиція з Росії надійшла, то я не знаю, що зробив би", – сказав Максимюк в інтерв'ю FanDay.

Нагадаємо, що збірна України пробилася у стикові матчі ЧС-2022.

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35
4
Дніпро-1
16
29:16
34
5
Ворскла
17
29:17
32
6
Олександрія
17
18:14
26
7
Десна
17
21:25
25
8
Верес
17
14:19
22
9
Колос
17
12:22
21
10
Металіст 1925
17
16:27
19
11
Рух
16
15:20
17
12
Львів
17
13:29
16
13
Чорноморець
16
17:36
11
14
Інгулець
16
11:27
10
15
Минай
17
11:28
10
16
Маріуполь
17
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