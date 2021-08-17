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Заваров про лідера збірної Росії: "Він може спокійно їхати в Україну"

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
17 серпня, 21:08
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Російські ЗМІ стурбовані, що російського футболіста Монако Олександра Головіна можуть не пустити в Україну. Але екс-тренер збірної України зумів їх заспокоїти
/ Фото: Getty Images

Колишній тренер збірної України Олександр Заваров вважає, що російський футболіст Монако Олександр Головін може спокійно їхати в Україну на матч з Шахтарем. Ніяких перешкод для в'їзду гравця збірної Росії не повинно виникнути, висловився РБК Спорт Заваров.

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"В Україні зараз тиша. Ніяких проблем з відмовою у в'їзді спортсменам немає. Будь-які гравці з різних країн грають у футбол. Той же Головін може спокійно приїхати в Україну. Ми цивілізована країна і готові бачити у себе команду Монако в повному складі. Фактор громадянства тут не грає абсолютно ніякої ролі.

Політика сьогодні, на жаль, вирішує багато. Це видно і по останній Олімпіаді, і по змаганнях в інших видах спорту", – сказав РБК Спорт Олександр Заваров.

Олександр Головін
Олександр Головін / Фото: Reuters

Півзахисник Монако Олександр Головін виступає за свій клуб з 2018 року. За цей період він зіграв 95 матчів, в яких забив 14 м'ячів і зробив 18 асистів. Трансферна вартість лідера збірної Росії, за даними Transfermarkt, становить 28 мільйонів євро.

Олександр Головін
Олександр Головін / Фото: Reuters

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Нагадаємо, що сьогодні Шахтар зіграє перший матч в Лізі чемпіонів проти "монегасків". Поєдинок пройде в Монако на стадіоні "Луї II". Початок – о 22:00 за київським часом.

Шахтар прийме Монако у Лізі чемпіонів у Харкові
Шахтар прийме Монако у Лізі чемпіонів у Харкові

Матч-відповідь протистояння відбудеться у Харкові на стадіоні "Металіст" 25 серпня. Квитки на матч вже є в продажу.

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9
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Шахтар
4
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4
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4
9:4
8
5
Дніпро-1
4
8:5
7
6
Олександрія
4
4:3
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7
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4
5:6
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8
Колос
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5
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Зоря
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4
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3
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Рух
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4:6
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12
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2
14
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