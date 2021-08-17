17 серпня 22:00
Монако --
Шахтар --
19 серпня 22:00
Рапід Відень --
Зоря --
18 серпня 19:30
Інгулець --
Динамо --
20 серпня 19:30
Ворскла --
Металіст 1925 --
21 серпня 17:00
Верес --
Минай --
21 серпня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
27 серпня 19:30
Чорноморець --
Олександрія --
28 серпня 14:00
Інгулець --
Маріуполь --
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
28 серпня 19:30
Динамо --
Колос --
29 серпня 14:00
Десна --
Верес --
29 серпня 17:00
Минай --
Шахтар --
29 серпня 19:30
Зоря --
Ворскла --
29 серпня 19:30
Рух --
Львів --
Спорт
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Загибель мера Кривого Рогу ⚽ Новий тренер збірної 📽 Одеський кінофест 🇺🇦 День Незалежності України - 2021
СЬОГОДНІ Спорт Інші новину спорту

Путін – вбивця! Олімпійський чемпіон жорстко висловився про главу Росії

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
17 серпня, 20:01
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Володар золотої медалі Токіо-2020 Жан Беленюк розповів про втрати України через політику Кремля і своє ставлення до Володимира Путіна
Беленюк сказав все, що думає про Путіна
Беленюк сказав все, що думає про Путіна

Олімпійський чемпіон Токіо-2020 Жан Беленюк в різкій формі висловився про президента Росії Володимира Путіна.

Реклама

Дивіться також: Ось це козак! Жан Беленюк станцював після "золота" Токіо-2020

"По суті через цю людину ми не маємо можливості тренуватися в кращому місці підготовки українських спортсменів – в Криму. У нас там відмінна в Євпаторії база для паралімпійців, у нас величезна кількість різних баз – в Алушті, в Ялті. Ми все це втратили, ми не маємо можливості там тренуватися. Ми втратили величезну кількість військовослужбовців наших. Це сльози і горе величезної кількості матерів і батьків. Тобто, ми багато втратили через політику Кремля. Нам потрібно робити все, щоб у результаті на фініші ми опинилися переможцями.

Всі в Україні точно знають, що Путін – вбивця, що його політика вбиває молодих людей", – заявив в інтерв'ю YouTube-каналі Олесі Бацман.

Жан Беленюк на Олімпіаді-2020
Жан Беленюк на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

Реклама

Раніше Жан Беленюк жорстко висловився про російську телеведучу Ольгу Скабєєву, яка дістала з архіву їхнє спільне фото 2016 року.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Психологія азарту
Більше порад
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1969К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1420К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1084К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1002К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
787К
6
Володимир Кличко Володимир Кличко
619К
7
Іван Редкач Іван Редкач
579К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
493К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
490К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
425К
Рейтинг ТОП-100
Петраков - тренер збірної
Новий тренер збірної
Дівчата покеру
PokerMatch

Фара
Гальфонд

США
Фото красуні
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Десна
4
9:2
12
2
Динамо
3
8:1
9
3
Шахтар
4
8:3
9
4
Ворскла
4
9:4
8
5
Дніпро-1
4
8:5
7
6
Олександрія
4
4:3
7
7
Металіст 1925
4
5:6
6
8
Колос
3
2:1
5
9
Зоря
4
7:5
4
10
Минай
3
2:3
4
11
Рух
4
4:6
4
12
Чорноморець
4
5:11
3
13
Верес
4
2:7
2
14
Львів
4
3:9
2
15
Маріуполь
4
5:8
1
16
Інгулець
3
2:9
0
Показати бiльше
Середа, 18 серпня
19:30
Дивись на:
Пʼятниця, 20 серпня
19:30
Дивись на:
Субота, 21 серпня
17:00
Дивись на:
19:30
Дивись на:
19:30
Дивись на:
Неділя, 22 серпня
17:00
Дивись на:
19:30
Дивись на:
21:30
Дивись на:
Понеділок, 23 серпня
19:30
Пʼятниця, 27 серпня
19:30
Субота, 28 серпня
14:00
17:00
19:30
Неділя, 29 серпня
14:00
17:00
19:30
19:30
Паралімпіада в Токіо
дній
годин
хвилин
секунд
До старту Паралімпіади
Новини з Токіо
Кращі збірні
Рейтинг ФІФА
1
Бельгія Бельгія
1822
2
Бразилія Бразилія
1798
3
Франція Франція
1762
4
Англія Англія
1753
5
Італія Італія
1745
6
Аргентина Аргентина
1714
7
Іспанія Іспанія
1680
8
Португалія Португалія
1662
9
Мексика Мексика
1658
10
США США
1648
Яке місце в України
Покер - це спорт!
Новини покеру
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти