"Засуньте плакат собі в д*пу". Зозуля відреагував на банер із Маліновським та Міранчуком

Під час матчу Ліги Європи між Аталантою та Баєром уболівальники італійського клубу вивісили неоднозначний банер із Маліновським та Міранчуком

Роман Зозуля різко засудив плакат "миру" італійських уболівальників / Фото: Facebook, Колаж: Сьогодні

Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський став героєм поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи проти Баєра (3:2).

Під час матчу фанати бергамасків вивісили провокаційний банер, на якому Руслан Маліновський та Олексій Міранчук тримаються за руки, розфарбовані у кольори прапорів України та Росії. І це після усіх смертей, які принесли на українську землю російські загарбники!

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Форвард іспанської Фуенлабарди Роман Зозуля різко відреагував на плакат "миру" фанатів Аталанти.

"Вони можуть ці плакати собі в дупу засунути Ми їм ніколи не пробачимо цього!!!!" – написав Зозуля у коментарі до допису "Брутального футболу" в Facebook.

Зазначимо, що поєдинок проти Баєра став одним з найкращих в італійській кар'єрі Руслана Маліновського. Наш футболіст забив гол і зробив дві результативні передачі.

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