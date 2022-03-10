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Бенефіс Малиновського: українець провів феєричний матч у Лізі Європи

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Team Lead Спорт Сьогодні
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10 березня, 23:59
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Український півзахисник забив гол і зробив дві результативні передачі у поєдинку проти німецького Байєра
Малиновський святкує гол у ворота Байєра
Малиновський святкує гол у ворота Байєра / Фото: REUTERS

Сьогодні були зіграні перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. У Бергамо Аталанта приймала Байєр.

Поєдинок став одним із найкращих в італійській кар'єрі українського півзахисника Руслана Малиновського. Наш футболіст забив гол і зробив дві результативні передачі. Тим самим Руслан допоміг Аталанті здобути вольову перемогу над німецьким клубом.

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Аталанта – Байєр – 3:2

Голи: Малиновський (23), Мур'єль (25), Мур'єль (49) – Арангіс (11), Діабі (63).

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Результати решти матчів 1/8 фіналу Ліги Європи:

  • Рейнджерс – Црвена Звєзда – 3:0
  • Брага – Монако – 2:0
  • Порту – Ліон – 0:1
  • Севілья – Вест Гем – 1:0
  • Барселона – Галатасарай – 0:0
  • Бетіс – Айнтрахт – 1:2
  • Лейпциг – Спартак – російський клуб дискваліфікований

Матчі у відповідь пройдуть через тиждень.

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ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов.

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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