Бенефіс Малиновського: українець провів феєричний матч у Лізі Європи

Сьогодні були зіграні перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. У Бергамо Аталанта приймала Байєр.
Поєдинок став одним із найкращих в італійській кар'єрі українського півзахисника Руслана Малиновського. Наш футболіст забив гол і зробив дві результативні передачі. Тим самим Руслан допоміг Аталанті здобути вольову перемогу над німецьким клубом.
Аталанта – Байєр – 3:2
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Голи: Малиновський (23), Мур'єль (25), Мур'єль (49) – Арангіс (11), Діабі (63).
Результати решти матчів 1/8 фіналу Ліги Європи:
- Рейнджерс – Црвена Звєзда – 3:0
- Брага – Монако – 2:0
- Порту – Ліон – 0:1
- Севілья – Вест Гем – 1:0
- Барселона – Галатасарай – 0:0
- Бетіс – Айнтрахт – 1:2
- Лейпциг – Спартак – російський клуб дискваліфікований
Матчі у відповідь пройдуть через тиждень.