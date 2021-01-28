"Захворіла мама": зірковий футболіст пояснив "прогули" матчів

В останніх двох матчах лондонського "Арсеналу" не брав участі основний нападник команди П'єр-Емерік Обамеянг. Причину відсутності він пояснив сам в соцмережах: виявляється, у нього захворіла мама, яка потребувала його допомоги.

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Нещодавно брат Обамеянга ледь не прострелив собі голову в прямому ефірі .

Футболіст з Габону написав ціле пояснення на своїй сторінці в Twitter.

31-річний форвард повідомив, що у матері були проблеми зі здоров'ям і він їй допомагав. Тепер же їй значно краще. Обамеянг подякував за теплі слова, які почув від знайомих людей і просто його шанувальників.

Без П'єра-Обамеянга "каноніри" в останньому турі обіграли "Саутгемптон" і під час святкування голу передали партнеру знаки підтримки.

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Африканський нападаючий пообіцяв зіграти в суботньому поєдинку проти "Манчестер Юнайтед". Поки що лондонці займають лише дев'яте місце в чемпіонаті Англії, набравши в 20 матчах 30 очок.

Раніше зіркові німецькі футболісти влаштували суперечку через габонського форварда.

Дивіться, як П'єр-Емерік забивав у Лізі Європи:

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