Мало не прострелив собі голову в прямому ефірі: колишній футболіст шокував глядачів

Колишній футболіст явно був нетверезий і вистрілив під час трансляції

Для нападника лондонського "Арсеналу" П'єр-Емеріка Обамеянга святковий прямий ефір з братом міг завершитися трагедією. Віллі Обамеянг шокував глядачів дивною витівкою і мало не вбив себе під час трансляції в Instagram. Раніше ми писали, що німецькі футболісти влаштували суперечку через габонського форварда.

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Зокрема, 1 січня Віллі, найімовірніше, перебуваючи в нетверезому стані, вийшов у прямий ефір разом з П'єр-Емеріком і почав розмахувати незарядженим пістолетом. Однак для більшого ефекту він вирішив зарядити обойму і спустив курок. Куля просвистіла в сантиметрах від його голови.

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П'єр-Емерік спочатку посміхався, дивлячись на неадекватну поведінку старшого брата і називаючи його "дивним". А потім почав нервово сміятися.

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Віллі Обамеянг теж грав у футбол, але на позиції захисника. Починав кар'єру в "Мілані", але не зіграв за основний склад італійців у жодному офіційному матчі. Зате встиг побігати за "Авелліно" і "Монц", бельгійський "Ейпен", шотландський "Кілмарнок", "Сент-Етьєн" і німецький "Край". Провів 15 зустрічей за збірну Габону, а в 2015 році завершив кар'єру.

Раніше ми писали, що проти брата Роналду завели справу в Італії. Раніше в нього були проблеми з алкоголем і наркотиками.

Дивіться, як Обамеянг забиває за "Арсенал"

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