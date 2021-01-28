"Заболела мама": звездный футболист объяснил "прогулы" матчей

В последних двух матчах лондонского "Арсенала" не принимал участие основной нападающий команды Пьер-Эмерик Обамеянг. Причину отсутствия он объяснил сам в соцсетях: оказывается, у него заболела мама, которая нуждалась в его помощи.

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Недавно брат Обамеянга едва не прострелил себе голову в прямом эфире.

Футболист из Габона написал целое объяснение на своей страничке в Twitter.

31-летний форвард сообщил, что у матери были проблемы со здоровьем и он ей помогал. Теперь же ей значительно лучше. Обамеянг поблагодарил за теплые слова, которые услышал от знакомых людей и просто его поклонников.

Без Пьера-Обамеянга "канониры" в последнем туре обыграли "Саутгемптон" и во время празднования гола передали партнеру знаки поддержки.

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Африканский нападающий пообещал сыграть в субботнем поединке против "Манчестер Юнайтед". Пока что лондонцы занимают лишь девятое место в чемпионате Англии, набрав в 20 матчах 30 очков.

Ранее два звездных немецких футболиста устроили спор из-за габонского форварда.

Смотрите, как Пьер-Эмерик забивал в Лиге Европы:

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