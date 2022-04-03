Ярмоленко проти Миколенка: коли і де дивитись матч Вест Хем – Евертон

Сьогодні у чемпіонаті Англії пройдуть два поєдинки 31 туру АПЛ. У першому з них планується українське дербі – Вест Хем Андрія Ярмоленка прийме Евертон Віталія Миколенка. Поєдинок стартує о 16.00.
Де дивитись матч Вест Хем – Евертон? У прямій трансляції зустріч буде показано на телеканалі Setanta Sports. Також поєдинок можна буде подивитися на OLL.TV (по передплаті).
Крім того, букмекери назвали фаворита лондонської гри. На їхню думку, більше шансів у Вест Хема, на його перемогу виставлено коефіцієнт 1.77. На нічию можна поставити за 3.80, а на Евертон – 4.80.
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На даний момент Вест Хем бореться за єврокубки, займаючи 8 місце. Команда Мойєса відстає від зони Ліги Конференцій на один бал. Евертон же веде боротьбу за виживання (17 місце), випереджаючи трійку найгірших команд на 3 очки.
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Зазначимо, що українські гравці рідко одержують ігровий час у своїх командах. Миколенко перейшов до Евертона лише цієї зими і зіграв у всіх турнірах лише шість матчів, в основному на заміну.
Ярмоленко ж став отримувати практику лише цього року, хоча вже встиг награти 24 поєдинки за лондонців. У цих іграх він забив 3 голи, два з яких – у Лізі Європи. Наприклад, нещодавно українець допоміг Вест Хему вибити Севілью до 1/8 фіналу.