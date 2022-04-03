Ярмоленко против Миколенко: когда и где смотреть матч Вест Хэм – Эвертон

Лондонцы примут гостей из Ливерпуля, а на поле могут сойтись экс-игроки Динамо и партнеры по сборной Украины

Андрей Ярмоленко и Виталий Миколенко представляют Украину в АПЛ / Фото: Getty Images

Сегодня в чемпионате Англии пройдут два поединка 31 тура АПЛ. В первом из них намечается украинское дерби – Вест Хэм Андрея Ярмоленко примет Эвертон Виталия Миколенко. Поединок стартует в 16:00.

Где смотреть матч Вест Хэм – Эвертон? В прямой трансляции встреча будет показана на телеканале Setanta Sports. Также поединок можно будет посмотреть на OLL.TV (в подписке).

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Кроме того, букмекеры назвали фаворита лондонской игры. По их мнению, больше шансов у Вест Хэма, на его победу выставлен коэффициент 1.77. На ничью можно поставить за 3.80, а на Эвертон – 4.80.

На данный момент Вест Хэм ведет борьбу за еврокубки, занимая 8 место. Команда Мойеса отстает от зоны Лиги Конференций на один балл. Эвертон же ведет борьбу за выживание (17 место), опережая тройку худших команд на 3 очка.

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Отметим, что украинские игроки редко получают игровое время в своих командах. Миколенко перешел в Эвертон лишь этой зимой и сыграл во всех турнирах лишь шесть матчей, в основном на замену.

Ярмоленко же стал получать практику лишь в этом году, хотя успел уже наиграть 24 поединка за лондонцев. В этих играх он забил 3 гола, два из которых – в Лиге Европы. К примеру, недавно украинец помог Вест Хэму выбить Севилью в 1/8 финала.