Ярмоленко повторює шлях Реброва. Він знову вибрав клуб легендарного форварда

Півзахисник збірної України погодився перейти з Вест Хема в Фенербахче, це буде вже третій клуб в якрму грали Ярмоленко і Ребров

Лідер збірної України Андрій Ярмоленко / Фото: Reuters

Кращий гравець збірної України на Євро-2020 Андрій Ярмоленко близький до зміни клубу. Як пише турецьке видання Fanatik, футболіст погодився перейти в Фенербахче.

У Ярмоленка контракт з Вест Гемом ще на рік, але англійський клуб з задоволенням продасть українця, щоб розвантажити свою зарплатну відомість. У Лондоні Андрій отримує 3,5 млн євро. Турки можуть дати 3 млн і більше ігрового часу. А він дуже важливий для 31-річного футболіста, який мріє пробитися на ЧС-2022.

Якщо Ярмоленко погодиться перейти в Фенербахче, то його кар'єра буде тісно переплетена з кар'єрою Сергія Реброва.

Обидва були лідерами Динамо. Ребров – в 1990-х, Ярмоленко – в 2010-х. Обидва не дуже вдало грали в Вест Гемі. Третій спільний клуб – Фенербахче.

Ребров провів в Туреччині один сезон в оренді. Відіграв у всіх турнірах 41 матч, забив 5 голів. І став чемпіоном Туреччини.

Дивіться, як Ярмоленко забивав на Євро-2020: