11 липня 22:00
Італія --
Англія --
9 липня 19:00
Шахтар --
Шальке --
10 липня 03:00
Колумбія --
Перу --
10 липня 12:00
Динамо --
Серветт --
11 липня 03:00
Бразилія --
Аргентина --
13 липня 18:00
Зоря --
Аланьяспор --
14 липня 12:00
Динамо --
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Ярмоленко – найкращий гравець збірної України на Євро-2020: дивіться ТОП-5

Олена Павлова Олена Павлова
9 липня, 13:42
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Півзахисник збірної України та англійського Вест Гема Андрій Ярмоленко став найкориснішим футболістом у складі команди Андрія Шевченка на чемпіонаті Європи
Андрій Ярмоленко проти збірної Швеції
Андрій Ярмоленко проти збірної Швеції / Фото: Reuters

Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко став найкориснішим гравцем своєї команди на Євро-2020 за даними InStat Index. На рахунку Ярмоленка на чемпіонаті два голи – Нідерландам і Північній Македонії – і дві результативні передачі. Раніше Зінченко не потрапив до трійки найкращих українців на Євро за оцінками експертів.

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При аналізі гри ресурс робить акцент не тільки на кількості, а й на якості ТТД. У підсумку виводиться певний індекс – показник ефективності гри.

Микола Шапаренко та Андрій Ярмоленко на тренуванні збірної
Микола Шапаренко та Андрій Ярмоленко на тренуванні збірної / Фото: УАФ

У складі України півзахисник англійського Вест Гема Ярмоленко набрав 310 балів, друге місце у захисника київського Динамо Віталія Миколенка – 305, третє – у лідера італійської Аталанти Руслана Маліновського – 302 – повідомляє Команда №1. Зазначається, що 31-річний Ярмоленко взяв участь у 4 з 6 голів збірної України на Євро-2020.

При складанні рейтингу враховувалися футболісти, які провели на полі не менше 3 матчів. Нагадаємо, що збірна України припинила виступи на Євро-2020 у чвертьфіналі, поступившись Англії 0:4.

Раніше ми повідомляли, українці – монстри перехоплень і підбирань на Євро-2020.

Тим часом Луческу скоротив відпустку гравцям збірної України.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
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Неділя, 11 липня
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