Ярмоленко – найкращий гравець збірної України на Євро-2020: дивіться ТОП-5

Півзахисник збірної України та англійського Вест Гема Андрій Ярмоленко став найкориснішим футболістом у складі команди Андрія Шевченка на чемпіонаті Європи

Андрій Ярмоленко проти збірної Швеції / Фото: Reuters

Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко став найкориснішим гравцем своєї команди на Євро-2020 за даними InStat Index. На рахунку Ярмоленка на чемпіонаті два голи – Нідерландам і Північній Македонії – і дві результативні передачі. Раніше Зінченко не потрапив до трійки найкращих українців на Євро за оцінками експертів.

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При аналізі гри ресурс робить акцент не тільки на кількості, а й на якості ТТД. У підсумку виводиться певний індекс – показник ефективності гри.

Микола Шапаренко та Андрій Ярмоленко на тренуванні збірної / Фото: УАФ

У складі України півзахисник англійського Вест Гема Ярмоленко набрав 310 балів, друге місце у захисника київського Динамо Віталія Миколенка – 305, третє – у лідера італійської Аталанти Руслана Маліновського – 302 – повідомляє Команда №1. Зазначається, що 31-річний Ярмоленко взяв участь у 4 з 6 голів збірної України на Євро-2020.

При складанні рейтингу враховувалися футболісти, які провели на полі не менше 3 матчів. Нагадаємо, що збірна України припинила виступи на Євро-2020 у чвертьфіналі, поступившись Англії 0:4.

Раніше ми повідомляли, українці – монстри перехоплень і підбирань на Євро-2020.

Тим часом Луческу скоротив відпустку гравцям збірної України.