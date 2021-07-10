Ярмоленко повторяет путь Реброва. Он снова выбрал клуб легендарного форварда

Полузащитник сборной Украины согласился перейти из Вест Хэма в Фенербахче, это будет уже третий клуб в котором играли Ярмоленко и Ребров

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

Лучший игрок сборной Украины на Евро-2020 Андрей Ярмоленко близок к смене клуба. Как пишет турецкое издание Fanatik, футболист согласился перейти в Фенербахче.

У Ярмоленко контракт с Вест Хэмом еще на год, но английский клуб с удовольствием продаст украинца, чтобы разгрузить свою зарплатную ведомость. В Лондоне Андрей получает 3,5 млн евро. Турки могут дать 3 млн и больше игрового времени. А оно очень важно для 31-летнего футболиста, который мечтает пробиться на ЧМ-2022.

Если Ярмоленко согласится перейти в Фенербахче, то его карьера будет тесно переплетена с карьерой Сергея Реброва.

Оба были лидерами Динамо. Ребров – в 1990-х, Ярмоленко – в 2010-х. Оба не очень удачно играли в Вест Хэме. Третий совместный клуб – Фенербахче.

Ребров провел в Турции один сезон в аренде. Отыграл во всех турнирах 41 матч, забил 5 голов. И стал чемпионом Турции.

Смотрите, как Ярмоленко забивал на Евро-2020: