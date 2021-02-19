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Ярмоленко відмовився від трансферів у багаті клуби заради збірної України

19 лютого, 23:13

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Вінгер англійського "Вест Гема" дуже хоче виступити на чемпіонаті Європи

Український півзахисник Андрій Ярмоленко продовжує відновлення після ушкодження в складі "Вест Гема". Нещодавно Ярмоленко травмувався в матчі з "МЮ" в Кубку Англії. 31-річному футболістові спочатку пророкували лікування мало не до кінця сезону, але потім терміни відновлення істотно скоротилися.

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Пролив світло на стан колишнього динамівця в Лондоні телеведучий Олександр Денисов в ефірі програми на YouTube-каналі "Великий футбол":

"Насправді, травма Ярмоленка не така жахлива, як її представляли. Залишилося буквально 10-15 днів до відновлення. Що дуже важливо в цій історії: Андрій сфокусований і дуже мотивований зіграти на Євро-2020. Нині для нього це дорожче, ніж гроші.

Тому як у зимове міжсезоння було відразу кілька грошових пропозицій, щоб Ярмоленко перейшов в інший клуб. Але країни ці не сприяють тому, щоб тебе викликали в збірну. Був конкретний інтерес з боку Саудівської Аравії і з боку Майамі. Кращі умови, але Андрій прекрасно розумів, що в разі цього переходу, можливо, втратить можливість зіграти на Євро. І він відмовився від вигідних пропозицій, вважаючи за краще залишитися в "Вест Гемі", повернутися в форму і обов'язково зіграти в збірній України на Євро".

Читайте також: "Вест Гем" готовий позбутися Ярмоленка задешево.

Згадаймо, як Ярмола не забив пенальті в матчі Польща – Україна:

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