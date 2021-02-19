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Ярмоленко отказался от трансферов в богатые клубы ради сборной Украины

19 февраля, 23:13

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Вингер английского "Вест Хэма" очень хочет выступить на чемпионате Европы

Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко продолжает восстановление после повреждения в составе "Вест Хэма". Недавно Ярмоленко травмировался в матче с "МЮ" в Кубке Англии. 31-летнему футболисту сначала предрекали лечение чуть ли не до конца сезона, но затем сроки восстановления существенно сократились.

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Пролил свет на состояние бывшего динамовца в Лондоне телеведущий Александр Денисов в эфире программы на YouTube-канале "Великий футбол":

"На самом деле травма Ярмоленко не такая ужасная, как ее представляли. Осталось буквально 10-15 дней до восстановления. Что очень важно в этой истории: Андрей сфокусирован и очень мотивирован сыграть на Евро-2020. Сейчас для него это дороже, чем деньги.

Потому как в зимнее межсезонье было сразу несколько денежных предложений, чтобы Ярмоленко перешел в другой клуб. Но страны эти не способствуют тому, чтобы тебя вызывали в сборную. Был конкретный интерес со стороны Саудовской Аравии и со стороны Майами. Лучшие условия, но Андрей прекрасно понимал, что в случае этого перехода, возможно, потеряет возможность сыграть на Евро. И он отказался от выгодных предложений, предпочтя остаться в "Вест Хэме", вернуться в форму и обязательно сыграть в сборной Украины на Евро".

Читайте также: "Вест Хэм" готов избавиться от Ярмоленко по дешевке.

Вспомним, как Ярмола не забил пенальти в матче Польша – Украина:

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