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"Вест Гем" готовий позбутися Ярмоленка задешево

13 лютого, 10:12

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Український футболіст не виправдав надій керівництва клубу

Англійський "Вест Гем" має намір позбутися від українця Андрія Ярмоленка в найближче трансферне вікно. При цьому, "молотобійці" готові розлучитися з півзахисником всього за 5-6 мільйонів євро, хоча три роки тому вони заплатили за нього "Боруссії" 20 мільйонів євро, повідомляє footballinsider247.com.

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Відтоді трансферна вартість Ярмоленка впала на 15,5 млн євро і зараз становить всього 7,5 млн. При цьому, українець є найбільш високооплачуваним гравцем у складі "Вест Гема" – за відомостями місцевих ЗМІ, Андрій заробляє близько 6,8 млн євро на рік.

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Однак заграти в Англії Ярмоленку заважають постійні травми. Ось напередодні Андрій знову травмувався і вилетів до кінця сезону, хоча, за прогнозами агента, українець пропустить не більше трьох тижнів. У поточному сезоні українець забив за "Вест Гем" 3 голи (1 з пенальті) і зробив 4 передачі в 20 поєдинках.

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чемпіонат Англії Андрій Ярмоленко Вест Хем

Джерело: Сегодня|Спорт

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