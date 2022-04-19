Ярмоленко назвав єдиного російського футболіста з яйцями

Лідер збірної України Андрій Ярмоленко знає лише одного російського футболіста, який не побоявся виступити проти війни в нашій державі

Федір Смолов закликав зупинити війну в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

У перші дні повномасштабної агресії Андрій Ярмоленко звернувся до футболістів з країни-агресора, які мовчать про вторгнення військ РФ до нашої країни.

"Ви маєте вплив на людей. Покажіть це, я вас прошу, будь ласка. Знаю, що деякі з вас люблять показувати свої яйця на камеру, але тепер настав час показати яйця в реальному житті. Всім дякую за увагу. Слава Україні!" – сказав у Instagram Андрій Ярмоленко.

Ярмоленко і Дзюба / Фото: Колаж: Сьогодні

Реклама

Але його заклик не було почуто. Більшість російських футбольних зірок побоялися висловити свою думку. Лише один футболіст мав сміливість засудити війну.

"Конкретно я звертався до всіх футболістів збірної Росії, щоб якось вплинули на щось. Тому що сидіти на дупі рівно і говорити може кожен: "Що ми можемо зробити? Хто нас послухає?" Я знаю, як вони ставляться до Путіна, що всі знають, який режим у країні. Ніхто не казав, що треба було його обзивати. Просто треба було висловити свою думку та сказати: "Люди, зупиніть війну! Що ви робите?! На них дивляться люди, вони – кумири мільйонів. Ніякої відповіді я не почув. Тільки Феді Смолову величезний респект. Ми з ним знайомі особисто. Єдина людина, яка щось написала. Дякую йому за це", – сказав Ярмоленко в інтерв'ю YouTube-каналу КраСава.

Федір Смолов і Андрій Шевченко / Фото: Instagram

Зазначимо, що Федір Смолов – футболіст збірної Росії та московського Динамо. 24 лютого, у перший день війни Смолов написав у Instagram: Ні войні!!!", додавши червоне серце та прапор України