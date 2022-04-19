Ярмоленко назвал единственного российского футболиста с яйцами

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко знает только одного российского футболиста, не побоявшегося выступить против войны в нашем государстве

Федор Смолов призвал остановить войну в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

В первые дни полномасштабной агрессии Андрей Ярмоленко обратился к футболистам из страны-агрессора, которые молчат о вторжении войск РФ в нашу страну.

"Вы имеете влияние на людей. Покажите это, я вас прошу, пожалуйста. Знаю, что некоторые из вас любят показывать свои яйца на камеру, но теперь пришло время показать яйца в реальной жизни. Всем спасибо за внимание. Слава Украине!" – сказал в Instagram Андрей Ярмоленко.

Ярмоленко и Дзюба / Фото: Коллаж: Сегодня

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Но его призыв не был услышан. Большинство российских футбольных звезд побоялись высказать свое мнение. Только один футболист имел смелость осудить войну.

"Конкретно я обращался ко всем футболистам сборной России, чтобы как-то повлияли на что-нибудь. Потому что сидеть на заднице ровно и говорить может каждый: "Что мы можем сделать? Кто нас послушает?" Я знаю, как они относятся к Путину, что все хорошо знают, какой режим в стране. Никто не говорил, что нужно было его обзывать. Просто нужно было высказать свое мнение и сказать: "Люди, остановите войну! Что вы делаете?!" На них смотрят люди, они – кумиры миллионов. Никакого ответа я не услышал. Только Феде Смолову огромный респект. Мы с ним знакомы лично. Единственный человек, который что-то написал. Благодарю его за это", – сказал Ярмоленко в интервью YouTube-каналу КраСава.

Федор Смолов и Андрей Шевченко / Фото: Instagram

Отметим, что Федор Смолов – футболист сборной России и московского Динамо. 24 февраля, в первый день войны Смолов написал в Instagram: Нет войне!!!", добавив красное сердце и флаг Украины.