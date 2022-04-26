Яремчука чекають трофеї! Молоді гравці Бенфіки зняли прокляття Бели Гуттманна

Футболісти Бенфіки (U-19) забили шість м'ячів у матчі за титул чемпіонів Юнацької ліги УЄФА

Бенфіка U-19 знімає прокляття Бели Гуттманна / Фото: Колаж: Сьогодні, SLBenfica

Українському форварду Роману Яремчуку, який забив в останньому матчі Бенфіки цього сезону Ліги чемпіонів, є над чим замислитися.

/ Фото: SLBenfica

Реклама

Перспективна молодь із юніорської команди португальського клубу вже стукає у двері основної команди. Свої амбіції гравці Бенфіки (U-19) показали у фіналі євротурніру. Потенціал атакуючих футболістів молодіжної команди просто шалений.

У вирішальному матчі Юнацької ліги УЄФА Бенфіка знищила Зальцбург, академія якого вважається однією з найкращих у Європі. Португальці забили супернику аж 6 м'ячів, залишивши свої ворота сухими. Таким чином молоді футболісти Бенфіки встановили рекорд фіналів турніру та взяли реванш у австрійців за 2017 рік.

Реклама

Успіх академії Бенфіки вдалося здобути лише з четвертої спроби. До цього Бенфіка тричі програвала фінали: Барселоні, Зальцбурзі та Реалу.

Реклама

Хто знає, можливо, ця перемога зніме прокляття Бели Гуттманна й для основної команди. Нагадаємо, що екстренер португальського клубу, йдучи з команди 1962 року, заявив, що Бенфіка не здобуде жодного європейського трофею за наступні 100 років.