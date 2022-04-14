Гольова феєрія у Лізі чемпіонів: Яремчук забив Ліверпулю, але вилетів із турніру

Підопічні Юргена Клоппа повторно обіграли Бенфіку та пройшли до півфіналу ЛЧ. Там на англійців уже чекає сенсаційний Вільярреал

Яремчук забив, але дубль Фірміно допоміг Ліверпулю пройти далі / Фото: Getty Images

13 квітня відбулися останні поєдинки 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Один із них пройшов у Ліверпулі, де на "Енфілді" місцева однойменна команда приймала Бенфіку.

Перша зустріч у Лісабоні завершилася впевненою перемогою Ліверпуля з рахунком 3:1, тому команда Клоппа була очевидним фаворитом дуелі. Це дозволило мерсисайдцям застосувати ротацію складу, залишивши у запасі Ван Дейка, Салаха, Мане, Робертсона та Александера-Арнольда.

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Знову не потрапив в основу й українець Роман Яремчук, який у Бенфіці дедалі частіше використовується як "джокер". Португальці очікувано віддали супернику ініціативу, адже навіть з урахуванням відставання у два м'ячі та експериментального складу суперника Бенфіка поступалася англійцям у класі.

У першому таймі було не дуже багато ударів у площину, проте голами суперники обмінялися. На 21-й хвилині Конате точно замкнув головою подачу Цимікаса з кутового. Для француза це другий гол у складі "червоних", а минулий був забитий тиждень тому саме Бенфіці.

Втім, португальці виявили, що відповісти супернику. Спочатку Нуньєс реалізував вихід віч-на-віч, проте гол був скасований через офсайд. А на 32 хвилині Рамос все ж таки скористався обрізкою Мілнера і прошив Алісона, зрівнявши рахунок.

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На другий тайм у гру зайшов Яремчук, проте перебіг гри не змінився. Ліверпуль повністю контролював зустріч і зумів вийти вперед на початку другого тайму. Влаходимос і захисники подарували м'яч Жоті, який знайшов вільного Фірміно, який і відправив сферу в сітку воріт.

А вже за десять хвилин бразилець оформив дубль. Форварда забули під час подачі зі штрафного і Роберто точно замкнув навіс Цимікаса. У Бенфіки майже не було шансів відігратися, хоча Яремчук все ж таки зміг засмутити суперника, реалізувавши вихід віч-на-віч після пасу Грімальдо.

Бенфіка все ж таки пішла від поразки наприкінці після голу Нуньєса, але з ЛЧ все ж таки вилетіла. Таким чином, Ліверпуль виходить до півфіналу втретє за останні п'ять років і воює там із Вільярреалом, який учора сенсаційно пройшов Баварію.

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ЛІВЕРПУЛЬ – БЕНФІКА 3:3

Голи: Конате, 21, Фірміно, 55, Фірміно, 65 – Рамос, 32, Яремчук, 74, Нуньєс, 83.

Ліверпуль: Аліссон – Гомес, Конате, Матіп, Цимикас – Мілнер (Алькантара, 57), Кейта, Хендерсон (Фабіньо, 57) – Жота (Салах, 57), Фірміно, Луїс Діас (Мане, 66).

Бенфіка: Влаходімос – Жілберто, Отаменді, Вертонген, Грімальдо – Вайгль, Таарабт (Жоау Маріу, 66) – Евертон, Рамос (Бернарду, 78), Гонсалвеш (Яремчук, 46) – Нуньєс.