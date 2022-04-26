Яремчука ждут трофеи! Молодые игроки Бенфики сняли проклятие Белы Гуттманна

Футболисты Бенфики (U-19) забили шесть мячей в матче за титул чемпионов Юношеской лиги УЕФА

Бенфика U-19 снимает проклятие Белы Гуттманна / Фото: Коллаж: Сегодня, SLBenfica

Украинскому форварду Роману Яремчуку, который забил в последнем матче Бенфики в этом сезоне Лиги чемпионов, есть над чем задуматься.

Бенфика (U-19) – победитель Юношеской лиги УЕФА / Фото: SLBenfica

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Перспективная молодежь из юниорской команды португальского клуба уже стучит в двери основной команды. Свои амбиции игроки Бенфики (U-19) показали в финале евротурнира. Потенциал атакующих футболистов молодежной команды просто сумасшедший.

В решающем матче Юношеской лиги УЕФА Бенфика уничтожила Зальцбург, академия которого считается одной из лучших в Европе. Португальцы забили сопернику аж 6 мячей, при этом оставили свои ворота сухими. Таким образом молодые футболисты Бенфики установили рекорд финалов турнира, и взяли реванш у австрийцев за 2017 год.

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Успех академии Бенфики удалось добыть лишь с четвертой попытки. До этого Бенфика трижды проигрывала финалы: Барселоне, Зальцбургу и Реалу.

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Кто знает возможно эта победа снимет проклятие Белы Гуттманна и для основной команды. Экс-тренер португальского клуба уходя из команды в 1962 году заявил, что Бенфика не добудет ни одного европейского трофея на протяжении 100 лет.