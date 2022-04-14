Голевая феерия в Лиге чемпионов: Яремчук забил Ливерпулю, но вылетел из турнира

Подопечные Юргена Клоппа повторно обыграли Бенфику и проследовали в полуфинал ЛЧ. Там англичан уже ждет сенсационный Вильярреал

Яремчук забил, но дубль Фирмино помог Ливерпулю пройти дальше / Фото: Getty Images

13 апреля состоялись последние поединки 1/4 финала Лиги чемпионов. Один из них прошел в Ливерпуле, где на "Энфилде" местная одноименная команда принимала Бенфику.

Первая встреча в Лиссабоне завершилась уверенной победой Ливерпуля со счетом 3:1, поэтому команда Клоппа была явным фаворитом дуэли. Это позволило мерсисайдцам применить ротацию состава, оставив в запасе ван Дейка, Салаха, Мане, Робертсона и Александера-Арнольда.

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Вновь не попал в основу и украинец Роман Яремчук, который в Бенфике все чаще используется как "джокер". Португальцы ожидаемо отдали сопернику инициативу, ведь даже с учетом отставания в два мяча и экспериментального состава соперника Бенфика уступала англичанам в классе.

В первом тайме было не очень много ударов в створ, однако голами соперники обменялись. На 21 минуте Конате точно замкнул головой подачу Цимикаса с углового. Для француза это второй гол в составе "красных", а прошлый был забит неделю назад как раз Бенфике.

Впрочем, португальцы нашли, что ответить сопернику. Сначала Нуньес реализовал выход один на один, однако гол был отменен из-за офсайда. А на 32 минуте Рамос все же воспользовался обрезкой Милнера и прошил Алиссона, сравняв счет.

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На второй тайм в игру зашел Яремчук, однако ход игры не поменялся. Ливерпуль полностью контролировал встречу и сумел выйти вперед в начале второго тайма. Влаходимос и защитники подарили мяч Жоте, тот нашел свободного Фирмино, который и отправил сферу в сетку ворот.

А уже через десять минут бразилец оформил дубль. Форварда забыли при подаче со штрафного и Роберто точно замкнул навес Цимикаса. У Бенфики почти не было шансов отыграться, хотя Яремчук все же смог огорчить соперника, реализовав выход один на один после паса Гримальдо.

Бенфика все же ушла от поражения в концовке после гола Нуньеса, но из ЛЧ все же вылетела. Таким образом, Ливерпуль выходит в полуфинал в третий раз за последние пять лет и сразится там с Вильярреалом, который вчера сенсационно прошел Баварию.

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ЛИВЕРПУЛЬ – БЕНФИКА 3:3

Голы: Конате, 21, Фирмино, 55, Фирмино, 65 – Рамос, 32, Яремчук, 74, Нуньес, 83.

Ливерпуль: Алиссон – Гомес, Конате, Матип, Цимикас – Милнер (Алькантара, 57), Кейта, Хендерсон (Фабиньо, 57) – Жота (Салах, 57), Фирмино, Луис Диас (Мане, 66).

Бенфика: Влаходимос – Жилберто, Отаменди, Вертонген, Гримальдо – Вайгль, Таарабт (Жоау Мариу, 66) – Эвертон, Рамос (Бернарду, 78), Гонсалвеш (Яремчук, 46) – Нуньес.