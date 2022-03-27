Яремчук усьому світові: "Це справжній геноцид. Врятуйте українських дітей!"

Росія продовжує геноцид українського народу, обстрілюючи мирних мешканців та об'єкти інфраструктури міст по всій території нашої країни. Ба більше, рашисти руйнують Україну забороненим озброєнням.

Форвард збірної України та португальської Бенфіки Роман Яремчук опублікував на своїй сторінці в Instagram чергове звернення із закликом врятувати українських дітей :

"Я – Роман Яремчук, гравець "Бенфіки" та національної збірної України, українець, батько, син. Я людина і моє серце розбите, адже у моїй рідній країні йде війна, зруйновані міста, щодня гинуть цивільні люди, серед яких уже понад 100 дітей.

Російська армія безжально і цілеспрямовано знищує українців , а також створюють гуманітарну катастрофу у наших містах.

Це справжній геноцид! Алісі з Охтирки було 8, її родину розстріляли. Кирилу з Маріуполя було лише два. Софії з Нової Каховки було шість, а її братові щойно виповнився один місяць. На жаль, список загиблих в Україні дітей поповнюється щодня. Просто зараз ми маємо зупинити Путіна та захистити Україну!"