Яремчук всему миру: "Это настоящий геноцид. Спасите украинских детей!"

Россия продолжает геноцид украинского народа, обстреливая мирных жителей и объекты инфраструктуры городов по всей территории нашей страны. Более того, рашисты рушат Украину запрещенным вооружением.

Форвард сборной Украины и португальской Бенфики Роман Яремчук опубликовал на своей странице в Instagram очередное обращение с призывом спасти украинских детей:

"Я – Роман Яремчук, игрок "Бенфики" и национальной сборной Украины, украинец, отец, сын. Я человек и мое сердце разбито, ведь в моей родной стране идет война, разрушенные города, каждый день гибнут мирные люди, среди которых уже больше 100 детей.

Российская армия безжалостно и цело направленно уничтожает украинцев, создающих гуманитарную катастрофу в наших городах.

Это настоящий геноцид! Алисе из Ахтырки было 8, ее семью расстреляли. Кириллу из Мариуполя было всего два. Софии из Новой Каховки было шесть, а ее брату только что исполнился один месяц. К сожалению, список погибших в Украине детей пополняется каждый день. Просто сейчас мы должны остановить Путина и защитить Украину!"