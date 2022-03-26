Украинец постарался открыть глаза российскому спортсмену на военную агрессию РФ

Фристайлист Александр Абраменко высказался о нападении фашистов, а также рассказал о реакции на войну от его российского коллеги Ильи Бурова

Россиянин Буров и украинец Абраменко / Фото: Reuters

Война в Украине продолжается уже больше месяца. Всему виной – кровавые амбиции президента РФ Путина, который отправил свою армию уничтожать наши города и убивать мирное население.

Многие украинцы не могли поверить, что Россия решится на полномасштабное вторжение в нашу страну. Стало это неожиданностью и для нашего фристайлиста Александра Абраменко.

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"На Олимпиаде следил за новостями и слышал, что Россия собирается напасть, но до последнего не мог поверить, что такое произойдет. Я живу рядом с аэропортом "Жуляны" и было страшно, когда его бомбардировали ракетами и одна попала в жилую многоэтажку. Также не по себе было, когда видел как срабатывает система ПВО и сбивает ракеты так близко, что аж взрывная волна доставала до дома".

Также Абраменко в интервью Fanday рассказал о своих отношениях с россиянином Ильей Буровым, обнимашки с которым получили скандальный оттенок на последней зимней Олимпиаде. Александр заверил, что Илья в шоке от действий своей армии.

"Он писал мне, спрашивал, что у нас происходит. Я ему рассказал все как есть. Он был в шоке от того, что я ему рассказал, ведь им по ТВ показывают совсем другую картинку. Думаю, что все российские спортсмены, которые молчат про ситуацию в Украине либо верят пропаганде по телевизору, либо боятся ответственности за свои высказывание на эту тему".

Напомним, что Абраменко в 2018 году выиграл золото на Олимпиаде в Пхенчхане, а в этом году едва не повторил то достижение. В Пекине украинцу покорилось серебро.