"Я все ще живий": одноклубник Ярмоленка показав своє спотворене обличчя

Півзахисник Вест Гема Томаш Соучек отримав страшну травму в матчі англійської Прем'єр-ліги. Суперник наступив йому на обличчя

Соучеку наклали шви на обличчя

У матчі восьмого туру чемпіонату Англії Вест Гем обіграв Евертон – 1:0. Андрій Ярмоленко з'явився на полі в компенсований час.

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По ходу матчу стався неприємний епізод. У боротьбі за м'яч зійшлися півзахисник Вест Гема Томаш Соучек і нападник Евертона Саломон Рондон. І Рондон наступив супернику на обличчя.

Наслідки цього зіткнення Соучек показав на своїй сторінці в Instagram, він опублікував фотографію зі шрамами на обличчі.

"Ще кілька швів на моєму обличчі для поповнення моєї колекції. Я ніколи не здаюся ні з якої причини. Відмінна перемога, хлопці, і продовжуйте в тому ж дусі. Не хвилюйтеся, я все ще живий", – написав Соучек.

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Раніше ми писали, що воротар Евертона Джордан Пікфорд підготував шпаргалки до матчу з Вест Гемом.