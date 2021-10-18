Таких шпаргалок немає навіть у студентів. Англійська воротар вразив винахідливістю

Голкіпер Евертона грунтовно підготувався до матчу проти Вест Гема і на пляшці зробив інфографіку по пенальтистам суперника

Джордан Пікфорд і його шпаргалка / Фото: REUTERS

Воротар Евертона і збірної Англії Джордан Пікфорд удосконалив свою систему підготовки до ударів з пенальті. Голкіпер відомий тим, що користується шпаргалками на пляшці з водою.

Такі підказки допомогли Пікфорду вийти переможцем в серії пенальті в матчі 1/8 фіналу ЧС-2018 з Колумбією. А також відбити два удари з 11 метрів у фіналі Євро-2020 проти Італії.

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Раніше написи на пляшках з водою представляли собою прізвище гравця і ймовірний напрямок удару. А перед матчем АПЛ проти Вест Гема Пікфорд наніс на пляшку інфографіку з точним зображенням останніх ударів з пенальті у виконанні Марка Нобла, Майкла Антоніо і Деклана Райса.

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На жаль, це не стало в нагоді Джордану. У ворота Евертона не було призначено пенальті, а його клуб поступився – 0:1.