Таких шпаргалок немає навіть у студентів. Англійська воротар вразив винахідливістю

Воротар Евертона і збірної Англії Джордан Пікфорд удосконалив свою систему підготовки до ударів з пенальті. Голкіпер відомий тим, що користується шпаргалками на пляшці з водою.
Такі підказки допомогли Пікфорду вийти переможцем в серії пенальті в матчі 1/8 фіналу ЧС-2018 з Колумбією. А також відбити два удари з 11 метрів у фіналі Євро-2020 проти Італії.
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Раніше написи на пляшках з водою представляли собою прізвище гравця і ймовірний напрямок удару. А перед матчем АПЛ проти Вест Гема Пікфорд наніс на пляшку інфографіку з точним зображенням останніх ударів з пенальті у виконанні Марка Нобла, Майкла Антоніо і Деклана Райса.
На жаль, це не стало в нагоді Джордану. У ворота Евертона не було призначено пенальті, а його клуб поступився – 0:1.
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