Вирвало око і роздробило череп: уболівальник постраждав від вибуху піротехніки

Чилійський уболівальник постраждав внаслідок вибуху піротехніки перед одним із матчів чемпіонату країни. Він втратив око і перебуває у тяжкому стані

Фанат постраждав внаслідок вибуху піротехніки

Перед поєдинком між Універсідад Католика та Універсідад де Чилі вболівальники зібралися на вулиці.

Дієго Мендес вирішив запалити піротехнічний засіб. Однак замість яскравого салюту стався потужний вибух.

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Вболівальник не зміг відбігти на безпечну відстань і був уражений вибухом. Він знепритомнів, від місця вибуху його відтягли інші фанати.

Зараз Мендес перебуває у тяжкому, але стабільному стані. Він переніс операцію на правому оці, яке він втратив внаслідок вибуху.

Йому належить перенести ще кілька операцій на голові, оскільки що його мозок пошкоджений через внутрішні кровотечі, а ще він отримав множинні переломи носа і чола.

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Фанати Універсідад де Чилі зібрали на лікування Дієго понад два мільйони песо, пише today.in-24.com.

Раніше ми писали, що Аргентинського тренера підстрелили під час матчу. Куля пройшла поряд із серцем. Постріл зробили вболівальники.