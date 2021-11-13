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Вырвало глаз и раздробило череп: болельщик пострадал от взрыва пиротехники

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
13 ноября, 10:06
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Чилийский болельщик пострадал в результате взрыва пиротехники перед одним из матчей чемпионата страны. Он лишился глаза и находится в тяжелом состоянии
Фанат пострадал в результате взрыва пиротехники
Фанат пострадал в результате взрыва пиротехники

Перед поединком между Универсидад Католика и Универсидад де Чили болельщики собрались на улице.

Диего Мендес решил зажечь пиротехническое средство. Однако вместо яркого салюта последовал мощный взрыв.

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Болельщик не смог отбежать на безопасное расстояние и был поражен взрывом. Он потерял сознание, от места взрыва его оттащили другие фанаты.

Сейчас Мендес находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Он перенес операцию на правом глазу, который он потерял в результате взрыва.

Ему предстоит перенести еще несколько операций на голове, так как его мозг поврежден из-за внутреннего кровотечения, а еще он получил множественные переломы носа и лба.

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Фанаты Универсидад де Чили собрали на лечение Диего более двух миллионов песо, сообщает today.in-24.com.

Ранее мы писали, что Аргентинского тренера подстрелили во время матча. Пуля прошла рядом с сердцем. Выстрел сделали болельщики.

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